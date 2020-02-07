Інтернет-шахраї збагатися на 5000 гривень за рахунок жителя Тернопільщини

До Збаразького відділення поліції звернувся мешканець районного центру. Пенсіонер повідомив, що потрапив на гачок аферистів, перерахувавши кошти за неіснуючий товар.

Зазвичай аферисти перед відправкою товару поштою просять або аванс, або 100%-ву передоплату. Після надходження грошей псевдопродавець перестає виходити на зв’язок й видаляє запис з мережі Інтернет.

Від такого роду злочину потерпів й краянин. Чоловік перерахував кошти в розмірі 5 000 гривень за покупку мотоблоку, оголошення про продаж якого знайшов в Інтернеті, однак товар тай не отримав. Заявник зрозумів, що став жертвою шахрая й за допомогою звернувся до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції нагадують мешканцям Тернопілля правила безпеки. Вони загальні і однаково підходять як потенційним продавцям, так і потенційним покупцям.

Перевірте інформацію про продавця або покупця. Найпростіше – вбити наявну у вас інформацію (прізвище, номер телефону, номер картки) в пошуковик і перевірити, чи є про нього відгуки в Інтернеті.

Якщо вас просять підійти до банкомата для підтвердження зарахування грошей, будьте впевнені – ви говорите з шахраями.

Якщо у вас виникли питання, не обговорюйте їх з тим, хто вам телефонує, а зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови самостійно за телефоном, вказаним на офіційному сайті банку.

Перед тим, як відправити передоплату за товар, зверніть увагу на дату реєстрації продавця на майданчику. Якщо він зареєстрований не більше пари місяців, а, тим більше, пари тижнів – це привід насторожитися.

Зверніть увагу, що в оголошенні може бути зазначений номер телефону, а вам передзвонюють з іншого. В такому випадку “пробити” через пошуковики має сенс обидва номери.

Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте телефонуйте на лінію «102».