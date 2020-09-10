Якою буде погода на найближчі сім днів на Тернопільщині

Вересневі дні дуже теплі та сонячні. Господині пораються на городах, збираючи урожай, діти ходять у школу без верхнього одягу. Чи справді цьогорічна осінь – продовження літа і скільки ще вересень тішитиме нас теплим сонячним промінням?

У четвер, 10 вересня, увесь день буде ясно. Опадів не передбачається, температура повітря по області сягне позначки +24 градуси вдень та +15 – уночі. У п’ятницю, 11 вересня, сонечко на небі з’являтиметься часто, однак хмари інколи нагадуватимуть про себе. На території області цього дня опадів не передбачається. Температура повітря вдень підніметься до позначки +22, вночі – +11. Слід відмітити, що 11 вересня відзначається свято Усікновення голови пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо: “Іван Пісний прийшов, літо красне відвів”. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.

У суботу, 12 вересня, по області погода буде ясною та без опадів, +22 град. вдень, та +12 – уночі. У неділю температура повітря підніметься до + 24 градусів удень та +14 – уночі. У понеділок, 14 вересня, погода також буде ясною, без опадів. Температура повітря сягне позначки +22 удень та + 9 – уночі. У вівторок, 15 вересня, опадів теж не передбачається. Очікуємо ясний день із температурою повітря до +22 удень та +10 – уночі.

Ось такою буде погода у Тернопільській області найближчий тиждень. Ясна погода та сонечко повинні надихати. Гарного та продуктивного вам тижня.



