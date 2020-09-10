Працівники сільської ради на Тернопіллі поділилися своїми комп’ютерами зі школярами

Як відомо, у зв’язку з тим, що Тернопіль і Тернопільський район перебувають у «червоній» зоні карантинних обмежень, навчання у школах можливе тільки у дистанційній формі.

На жаль, не кожен школяр, особливо в багатодітних сім’ях, має свій власний комп’ютер або планшет. А це створює проблеми, пов’язані з отриманням навчальних завдань від учителів, з їх виконанням і відправкою на перевірку, з проведенням онлайн уроків тощо.

Аби хоч якось допомогти дітям, працівники Байковецької сільської ради, котрі мають кілька ноутбуків чи планшетів, але не користуються ними, вирішили на час дистанційного навчання поділитися комп’ютерною технікою з учнями, принаймні з тими, чиї батьки наголошували на цій проблемі.

Сьогодні перша партія ноутбуків була відправлена у села громади.