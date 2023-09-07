19:02 | 7.09.2023
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Якою є якість знань учнів: результати дослідження на Тернопільщині

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Понад 400 учнів 6 і 8 класів з 9-ти шкіл Тернопільської області області взяли участь у загальноукраїнському дослідженні якості освіти в умовах воєнного стану, яке відбулося у травні цього року.

Узагальнені підсумки першого року Загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану презентував Голова Державної служби якості освіти України Руслан ГУРАК перед директорами шкіл на серпневій освітянській конференції Міністерства освіти і науки України 25 серпня цього року.

«Підтримка й мотивація від учителя позитивно впливає на успішність учня — це аксіома. Вчергове на це вказують і підсумки дослідження. Кращі результати з математики та української мови демонструють учні, які отримують зрозумілі пояснення навчального матеріалу та чіткі вимоги щодо виконання завдань», — зауважив Руслан ГУРАК, Голова Державної служби якості освіти України.

За результатами дослідження більшість учнів шостих і восьмих класів виконали тести з математики та української мови на “середньому” рівні. Якість знань учнів визначали за чотирирівневою шкалою — початковий, середній, достатній і високий рівні. Переважно діти здобули від 16 до 50 балів. Причому розробники тестів фактично не включали складних завдань високого рівня.

Про це розповіла начальниця Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталія МОРАВСЬКА.

«Освітні втрати виникли внаслідок втрат у навчальному часі, спричинених сигналами повітряних тривог і необхідністю певний час перебувати в укриттях, відімкненням електроенергії, змінами у психологічному стані учасників освітнього процесу: тривожність, надмірне емоційне переживання трагедій війни, втрати близьких людей на фронті, нестабільний емоційний стан, змінами у контингенті вчителів та учнів: значна частка внутрішньо переміщених, значна частка педагогів і учнів перебувають за кордоном, багато вчителів звільнилися. Зруйнована освітня інфраструктура:якщо цього не відчули заклади освіти у Тернопільській області, то на сході , півдні України ми маємо значні руйнування закладів освіти, знищення навчально-матеріальної бази. Освітні втрати спричиняють втрати у якості освіти», – зазначила Наталія МОРАВСЬКА.

В рамках дослідження учні виконували тестові завдання з української мови та математики (алгебри, геометрії) й заповнювали відповідні анкети.

Загальними висновками у результатах тестування є те, що більшість учнів 6 та 8 класів виконали тести на «середньому» рівні (набрали від 15% до 50% тестових балів), учні краще впоралися із завданнями когнітивного виміру «Знання» ніж «Міркування», а успішність виконання тестів пов’язана з такими чинниками, як стать, місце проживання і навчання, виконання учнями домашніх завдань, підтримка і мотивація учнів вчителями, соціально-економічні чинниками.

З української мови учасники дослідження показали кращі результати, ніж з математики. Найскладнішими для учнів виявилися завдання про геометричні фігури і геометричні величини.

Найвищі результати продемонстрували учні, що навчаються у закладах освіти східних областей і м. Києва, найнижчі — на Півдні. З урахуванням переваг очного навчання у школах західного регіону важливо з перших днів 2023/2024 навчального року формувати стратегії подолання навчальних прогалин.

За словами начальниці управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталії МОРАВСЬКОЇ: «Для того щоб мати змогу сформувати майбутні освітні стратегії для шкіл треба мати якісні дані, треба мати якісну аналітику, а їх можна отримати у процесі моніторингів.  Державна служба якості освіти, її управління в областяхнаділені таким функціоналом і проводять моніторингові дослідження (вивчення питань) з метою виявлення проблематики, розроблення рекомендацій для органів влади на рівні держави, на рівні регіонів, громад, а також найважливіше для закладів освіти, адже саме заклади освіти потребують найбільшої підтримки».

До слова місцеві органи  управління освітою, школи самостійно можуть організувати такі внутрішні моніторинги якості освіти, використовуючи інструментарій, розроблені тестові завдання з навчальних предметів, на платформі Всеукраїнської школи онлайн (ВШО), за результатами яких визначити найбільш проблемні місця в  освоєнні знань та розробити компенсаторні заходи з їх подолання.

Відомо, що моніторинг щодо визначення впливу війни на якість знань школярів відбувся на освітній платформі “Всеукраїнська школа онлайн” у два етапи: в період 16 18 травня 2023 року учні – шостих і восьмих класів складали тести з математики,  23 25 травня — з української мови. Загалом в Україні дослідженням охоплено понад 12 тисяч учнів шостих та восьмих класів з 250 закладів загальної середньої освіти.

Моніторингове дослідження відбуватиметься поетапно протягом трьох років: перший етап – у травні 2023 року, другий етап – у травні 2024 року, третій етап – у травні 2025 року.

 

За матеріалами Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області

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