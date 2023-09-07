На Тернопільщині планують відновити 82 га лісів

Лісівники Буковини, Хмельниччини та Тернопільщини готуються до осінньої лісокультурної кампанії. Вона стартує, коли у рослин закінчується вегетаційний період. Зазвичай це кінець вересня – початок жовтня.

Цієї осені в Подільському лісовому офісі ДП “Ліси України” планують висадити 1 мільйон 673 тисячі дерев. Проведуть лісовідновлення на площі 319 га, створять 18 га нових лісів.

Детально по областях:

Буковина: лісовідновлення – 144 га, нові ліси – 9 га.

Хмельниччина: лісовідновлення – 93 га, нові ліси – 9 га.

Тернопільщина: лісовідновлення – 82 га.

Кожну весну та осінь ми висаджуємо молодий ліс. Висадка проходить у рамках програми Президента “Зелена країна”. Відстежити хід створення лісів можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua/.

Для успішної реалізації лісокультурної кампанії наші філії повністю забезпечені садивним матеріалом, який виростили у лісових розсадниках та селекційно-насінневих комплексах. Найбільш розповсюдженими породами дерев у наших регіонах є сосна і дуб (в гірській місцевості – ялина), їх садитимемо найбільше.

Наразі у філіях Подільського лісового офісу тривають роботи з підготовки ґрунту до садіння дерев. Вже незабаром розпочнемо виконувати основний обов’язок лісівників – створювати ліси!