Якщо влада не почує, перекриють траси, – у Тернополі водії і перевізники пікетували Білий дім

На пікет під облдержадміністрацію зранку 13 травня вийшли водії і перевізники, які вимагають зняти карантинні обмеження на рух міжміського транспорту. Серед пікетувальників і ті, хто возить туристичні групи, – повідомляє Терміново.

На вул. Крушельницької зібралися кілька десятків людей, у ряд вистроїлися автобуси. На дорозі утворилися затори. На деяких автобусах плакати з написами – “Дайте можливість працювати”, “Людям потрібен транспорт!», “Відкрийте міжнародні перевезення”. Водії кажуть, якщо влада до них не прислухається, готові до більш кардинальних кроків – приміром, перекривати трасу.

– Ми вже два місяці без роботи. Щодня втрачаємо по кілька тисяч гривень через те, що не працюємо, – каже водій Володимир.

– Ми просто доживаємо. Дайте нам працювати, – каже перевізник Володимир, який має 4 автобуси на маршрутах – Бережани, Козова, Козлів. – З 13 травня відкривають ринки, хто на них буде ходити, якщо люди з сіл та районів не мають чим добратися?

Близько 10.30 автобуси роз’їхалися. За слів протестувальників, це була мирна акція, щоб привернути увагу до проблеми.

– Це початкова акція на підтримку мітингу у Києві, – каже бухгалтерка перевізника пані Світлана. – Надіємось, що до нас дослухаються і дадуть людям можливість працювати без кардинальних кроків.