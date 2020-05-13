Тернопільщина: понад третину хворих на коронавірус успішно одужали

Коронавірус підтверджено у 1028 осіб. А це – у 958 дорослих та 70 дітей. На сьогоднішній день 664 осіб ще хворіють коронавірусом. А одужало 364 людей. Це понад 35% від усієї кількості захворівших. Померло 20 людей. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Загалом, станом на 13 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1028 випадках.

За попередню добу ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 420 досліджень, підтверджено нових сім випадків COVID-19.