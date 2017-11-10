Який тернопільський священик став доктором правничих наук?

Спеціалізована Вчена Рада факультету права, канонічного права та адміністрації Люблінського Католицького Університету Івана Павла ІІ (KUL) в Польщі затвердила підсумкове рішення щодо захисту докторської дисертації священика Тернопільсько-Зборівської архиєпрахії УГКЦ Василя Корендія, надавши йому науковий ступінь доктора правничих наук зі спеціалізацією «Канонічне право».

Голова комісії у своєму виступі зазначив, що вони винесли однозгідне та позитивне рішення відповідно до проведеного таємного голосування.

Тема, над якою працював Василь Корендій: «Тайна єлепомазання та душпастирство хворих згідно кодексу канонів східних церков і партикулярного права Української греко-католицької церкви”.

Науковий керівник праці отець-доктор Лєшек АДАМОВІЧ, професор ЛКУ та керівник Кафедри Права Східних Церков висловив для нового доктора слова подяки за багаторічну співпрацю у науковій площині. При цьому він виразив сподівання, що дане дослідження знайде застосування в УГКЦ, а особливо у формуванні партикулярних приписів.

Довідково. Отець Василь КОРЕНДІЙ отримав священичі свячення 1995 року з рук Кир Михаїла Колтуна. 1995-2000 був призначений судовим Вікарієм Зборівської єпархії УГКЦ. 2000-2008 призначений судовим вікарієм Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ. З 2008 року суддя Тернопільсько-Зборівської єпархії, а на сьогодні суддя Митрополичого Трибуналу Тернопільсько-Зборівської Митрополії. Також він є суддя Луцького екзархату УГКЦ та Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ.

Повідомив о. Роман Дутчак.