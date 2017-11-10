Новини Тернополя 

Який тернопільський священик став доктором правничих наук?

Irena 26 Views Прокоментуй!

IMG 6731

Спеціалізована Вчена Рада факультету права, канонічного права та адміністрації Люблінського Католицького Університету Івана Павла ІІ (KUL) в Польщі затвердила підсумкове рішення щодо захисту докторської дисертації священика Тернопільсько-Зборівської архиєпрахії УГКЦ Василя Корендія, надавши йому науковий ступінь доктора правничих наук зі спеціалізацією «Канонічне право».

Голова комісії у своєму виступі зазначив, що вони винесли однозгідне та позитивне рішення відповідно до проведеного таємного голосування.

Тема, над якою працював Василь Корендій: «Тайна єлепомазання та душпастирство хворих згідно кодексу канонів східних церков і партикулярного права Української греко-католицької церкви”.

Науковий керівник праці отець-доктор Лєшек АДАМОВІЧ, професор ЛКУ та керівник Кафедри Права Східних Церков висловив для нового доктора слова подяки за багаторічну співпрацю у науковій площині. При цьому він виразив сподівання, що дане дослідження знайде застосування в УГКЦ, а особливо у формуванні партикулярних приписів.

Довідково. Отець Василь КОРЕНДІЙ отримав священичі свячення 1995 року з рук Кир Михаїла Колтуна. 1995-2000 був призначений судовим Вікарієм Зборівської єпархії УГКЦ. 2000-2008 призначений судовим вікарієм Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ. З 2008 року суддя Тернопільсько-Зборівської єпархії, а на сьогодні суддя Митрополичого Трибуналу Тернопільсько-Зборівської Митрополії. Також він є суддя Луцького екзархату УГКЦ та Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ.

IMG 6724

Повідомив о. Роман Дутчак. 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *