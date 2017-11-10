На Тернопільщині мікроавтобус зіштовхнувся з ГАЗ-ом. Є загиблі (фото)

9 листопада на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече в районі с. Дзвиняч Заліщицького району сталося зіткнення автомобілів Renault Master та Газ – 53.

На дану подію було залучено черговий караул рятувальників та мобільно-оперативну групу Заліщицького районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області, рятувальники за допомогою гідроінструмента з автомобілів деблоковано постраждалих та передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Внаслідок ДТП, через травми несумісні з життям, загинув водій автомобіля Газ-53 1959 р.н.,житель м.Заліщики. Травмовано 5-х людей: 4 пасажири Газ-53 та водій мікроавтобуса.

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