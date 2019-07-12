Юнак Арсен Гонтарук з Тернопілля вирізає з дерева шедеври (Фото)

За обдарованими дітьми – наше майбутнє. Будувати його в Україні готовий і студент Кременецького лісотехнічного коледжу Арсен Гонтарук. Він один з тих, який усвідомлено підійшов до вибору своєї професії і обрав фах «Обробка деревини». Завдяки власним старанням і таланту він вправно виготовляє із дерева найрізноманітніші вироби, які зачаровують неймовірною красою.

Свій хист і найперші вміння теперішній студент здобув ще у дитячі роки, адже його прадідусь, обидва дідусі і батько були майстрами по дереву, які передавали власні знання з покоління в покоління.

– Мій дідусь і тато були столярами, а дідусь по маминій лінії працював на меблевій фабриці, – розповідає Антон, – тому вчитися було в кого. До речі, усі вікна, двері, підлога у нашому будинку зроблені їхніми руками.

Пам’ятає мій співрозмовник і свої найперші вироби. Це були вирізані з фанери дідусевим лобзиком фігурки тваринок, якими Арсен хизувався у школі перед однокласниками. Пізніше допомагав батькові у столярній справі, а згодом разом виготовили альтанку і гойдалку, які стоять біля дому. Тепер же, здобувши нові знання у лісоколеджі, Арсен займається і різьбою, і випалюванням, і складанням меблів. До речі, каже він, про те, що навчатиметься саме у цьому закладі, знав ще за десять років до вступу.

– Якось я побував у лісоколеджі разом із дідусем. Мені настільки тут сподобалося, що я відразу ж вирішив, що у майбутньому навчатимуся лише тут, – розповідає Арсен Гонтарук. – Врешті, так і сталося, я подавав лише одну заяву на вступ – до Кременецького лісоколеджу.

Тут, за його ж словами, студенти мають усі можливості, щоб навчатися – чудовий заклад, мальовничу територію, облаштовані гуртожитки і професійних викладачів, які дають багато практичних знань. Арсен належить до тих студентів, які є активними і у навчанні, і у громадських роботах. Він разом з іншими долучився до виготовлення меблів для навчальних аудиторій та для гуртожитку. В такий спосіб у закладі повністю все оновлено, а студенти отримали практичні навики, необхідні для життя і подальшої роботи.

Своє майбутнє Антон бачить саме у цьому напрямку і лише в Україні. Наразі четвертокурсник планує продовжити навчання вже у Національному лісотехнічному університеті у Львові, аби удосконалити свої знання ще більше. А потім мріє разом із батьком відкрити власну справу. Для прикладу, вони обоє виготовили для дому чудові дерев’яні люстри, значно красивіші і якісніші, ніж продають на ринку. То ж, вважають, це було б непоганим заняттям. Крім того, Арсен дуже любить різьбити та випалювати портрети, які дуже подобаються людям. Наразі свої роботи він виготовляє лише для себе і знайомих, але потенціал для розвитку і бажання у нього є. Без сумніву, з такими якостями і наполегливістю мрії Арсена Гонтарука обов’язково здійсняться, а його найкращі вироби – ще попереду.

Любов ТИМЧУК