Гройсман буде набирати результат за рахунок прихильників української незалежності і професійного управління державою, – політолог
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політолог Кирило Сазонов.
“На межі проходження до Верховної Ради з 4,47% Українська стратегія Гройсмана. Логічно, що Гройсман буде набирати результат за рахунок прихильників української незалежності та професійного управління державою”, – вважає Сазонов.
Він радить звертати увагу не на абсолютні цифри в рейтингах, а на тенденції, оскільки саме в останній тиждень перед виборами прискорюється перетікання електорату між партіями, що може серйозно відобразитися на результатах виборів.
А рейтинг “Української стратегії Гройсмана” останній місяць лише зростає.
“Продовжуємо спостерігати. Тенденції найцікавіші. І не забуваємо робити поправку на слабку явку в середині літа. На рахунку буде кожен голос”, – зазначив у своєму дописі Кирило Сазонов.
Нагадаємо, сьогодні Лабораторія політичних стратегій та аналізу оприлюднила результати загальноукраїнського опитування, проведеного з 30 червня по 6 липня. Всього участь в опитуванні взяли 2000 респондентів у віці від 18 років і старше. Похибка дослідження складає 2,8%.
Раніше ми повідомляли, що лідер “Української стратегії”, діючий Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман має один з найвищих особистих рейтингів довіри, як Глава Уряду. За даними соціологічної групи “Рейтинг”, його діяльність схвально оцінюють близько 20% українців. Отже, останні дані рейтингів показують прогнозовану конвертацію його особистої підтримки в партійну.