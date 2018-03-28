Новини Тернополя 

Юний співак з Тернополя став фіналістом конкурсу “Яскраві діти України”

Irena 33 Views Прокоментуй!

Святослав Романів, учень 8-А класу Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, гідно представив Тернопіль на національному фіналі конкурсу дитячої творчості “Яскраві діти України”, виконавши знамениту пісню “Luna”.

“Мені надзвичайно подобається співати різножанрові пісні. Люблю виконувати українські композиції у сучасній обробці, але надаю перевагу закордонній музиці”, – зізнається Святослав.

Він  любить грати на фортепіано, займається активними видами спорту, зокрема, баскетболом, футболом тощо.

Святослав надзвичайно пишається тим, що став фіналістом “Яскравих…”: “Це було для мене неймовірне свято, багато нових друзів і величезний творчий досвід”.

 

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