Юрій Вірт: «Тернопіль повинен мати команду в УПЛ»

Новий головний тренер тернопільської «Ниви» Юрій Вірт підтвердив в ефірі «УПЛ ТБ», що він був представлений колективу, та розповів про завдання, які стоять перед командою.

– Які у вас зміни в житті?

– Повернувся, можна сказати, в своє русло – на тренерський місток. Сьогодні я був представлений в ролі головного тренера тернопільської «Ниви», вже провів перше тренування. Тому готуємося до гри.

– Які завдання стоять перед проєктом «Нива» Тернопіль і перед вами особисто? Старт чемпіонату у «Ниви» досить скромний – 1 перемога, 1 нічия, 4 поразки.

– Знаєте, я вчора був на матчі проти «Агробізнеса». Команда поступилася 2:3, але показала дуже хороший футбол, в кінці тільки пропустили 2 м’ячі. Думаю, що команда вчора заслужила на перемогу, але в футболі таке буває. Тому мені сподобалася гра.

Так, десь не вистачає сьогодні нам результату, який хочуть керівники клубу, і тому ми постараємося в короткий термін поправити своє турнірне становище, адже керівники дуже амбітні.

Думаю, в цьому сезоні ми повинні боротися за вихід у першу вісімку. Думаю, що на наступний сезон керівники поставлять ще більше завдання. Думаю, що таке місто, як Тернопіль, повинно мати команду в УПЛ.

– А що у вас за команда? Молода, перспективна чи вікова?

– Більшість гравців – молоді, але я не можу сказати, що в нас 17-18-річні. Все-таки це 20-21-22, є й досвідчені футболісти – такі, як Кухарук, Слотюк. Але більшість футболістів – у віковій категорії від 20 до 24 років.

Дійсно, повинні виховувати цю молодь, і якщо буде запрошення від гранду українського футболу чи команди УПЛ – думаю, керівники будуть відпускати, хай футболісти грають в УПЛ. Але, як ми розмовляли, ще раз повертаюся до того, що повинні зробити таку команду, яка повинна боротися за вихід в УПЛ.

– Чи реально в цьому сезоні поборотися за вихід в УПЛ?

– Лідери вже вимальовуються, але є ще 3-4 місце, можемо поборотися дійсно. Тому що вчорашній лідер «Агробізнес» – я не можу сказати, що він сильніший тернопільської «Ниви».

Я сьогодні з футболістами розмовляв і говорив їм: «Ви нічим не гірші команди з Волочиська. Вона набрала 18 очок у 6 матчах, але ми нічим не поступаємося ні по грі, ні по складу».

Але виявляється, що в нас 4 очки, тому десь команда недопрацьовувала, десь команда вчора могла не допускати таких помилок і здобути перемогу. Ми з футболістами поговорили, і вони зі мною погоджуються. Потенціал у команди є, – сказав Вірт.

Автор: Тимур Честних

Джерело: Ютуб-канал «УПЛ ТБ»





