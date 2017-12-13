Ювілейний потяг єднання України «Труханівська Січ» прибув до Тернополя (фото)

10- й ювілейний агітаційний потяг єднання України «Труханівська Січ», прибув сьогодні до Тернополя. Зустріч 150 учасників з різних куточків України відбувалася на залізничному вокзалі і проходила в рамках Всеукраїнської акції організованою волонтерами та громадськими діячами з метою реалізації програми Президента України з підтримки Національної Єдності. Про це повідомляє прес-служба 44 окремої артилерійської бригади.

Завдання організаторів такої акції – це в першу чергу підтримка і популяризація національно-патріотичного виховання молоді, ознайомлення з містами України, її національним та культурним надбанням, зустрічі з військовослужбовцями, волонтерами, а також Героями України. В кожному місті Західної, Центральної та Південної України, окрім вітальних концертів, відбуваються організація круглих столів та спілкування для налагодження зв’язків між областями та волонтерськими спільнотами. В Тернопільській окремій артилерійській бригаді оперативного командування «Захід» сьогодні був справжній аншлаг. І нагодували і зігріли і розвеселили.Звучав насичений концерт, вітання, одразу два військових оркестри 101-ї бригади охорони ГШ і 44-ї окремої артилерійської бригади виконували музичну композицію «Воїни світла». Під час виконання пісні “Тополі” військовослужбовцем Петром Гуменом, яку присутні в залі слухали стоячи, багатьом не вдавалось стримати сліз, адже до болю сприймають люди сьогодення на Сході України та війну. Діти та дорослі в захопленні від зустрічі, кажуть такого прийому не очікували. Військовослужбовці розповідали про досягнення Тернопільських артилеристів, демонстрували фільми про бригаду, провели екскурсію у новоствореній студії бойової слави, роздали подарунки на згадку, а це календарі,буклети про частину і плакати. Приємно виснажені, а головне сповнені нових вражень учасники потягу єднання вже завтра вирушають до інших українських міст. Естафету у Тернополя приймають Хмельницький та Вінниця в один день. Попереду ще зустріч з Одесою, Миколаєвом, Херсоном, Кропивницьким, Запоріжжям, Маріуполем та Лисичанськом.

Нагадаємо 10-й потяг єднання «Труханівська ніч» стартував 8 грудня із столиці України. Курсуватиме він від Заходу до Сходу аж до 23 грудня. Акція відбувається за підтримки Генерального штабу та Міністерства оборони України.