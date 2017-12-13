Чортківські правоохоронці викрили у крадіжці злодія-рецидивіста. Молодик попри свій 20-річний вік назбирав неабиякий кримінальний доробок і більше десятка разів побував на лаві підсудних.

Останньою жертвою крадія стала 25-річна чортківчанка, у якої той гостював. Йдучи додому, чоловік прихопив із собою мобільний телефон та дві тисячі гривень. Правоохоронцям зізнався, що мобільник одразу здав у ломбард, а гроші витратив на власні потреби. Зловмисник інкримінують частину 2 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка вчинена повторно.

Джерело: відділ комунікації поліції Тернопільської області.