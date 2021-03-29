У Зборівській територіальній громаді посилили карантинні обмеження

Начальник Зборівського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Ігор Задорожний та начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Зборівського управління Олександр Скидан взяли участь в роботі позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській територіальній громаді, на якій обговорили питання щодо стану епідемічної ситуації на території Зборівської територіальної громади та заходи по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Спеціалісти управління прийняли активну участь у обговорені даного питання, доповіли про вжиті заходи, які здійснюються для забезпечення контролю за виконанням обмежень визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236, внесли пропозиції по застосуванню додаткових обмежень на період інтенсивного росту показників захворюваності. За результатами роботи комісія прийняли відповідні рішення, а саме:

перевести освітній процес у закладах загальної середньої освіти, позашкільної та Зборівської дитячої музичної школи до 12.04.2021 року на дистанційну форму навчання;

призупинити роботу одноденної виїзної торгівлі щосереди у період з 29.03.2021-12.04.2021;

провести роз’яснювальну роботу серед духовенства, щодо дотримання карантинних заходів під час богослужінь.