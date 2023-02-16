У Тернополі до 23:00 год. працюватимуть вуличні ліхтарі

15 лютого відбулося засідання Ради оборони області при Тернопільській ОВА, на якій було заслухано пропозицію міського голови Тернополя Сергія Надала щодо збільшення часу освітлення вулично-дорожньої мережі міста, враховуючи інформацію поліції щодо збільшення кількості ДТП у вечірню пору доби та збільшення кількості нещасних випадків на дорогах за участю пішоходів.

Відповідно до рішення Ради оборони, до 23:00 год працюватиме система зовнішнього освітлення вулиць та доріг, однак потужність його буде зменшена на 50%.

Також закликаємо суб’єктів господарювання бути свідомими та обмежувати роботу світлових вивісок у темну пору доби.

Нагадуємо, громадянам, що комендантська година у Тернополі продовжує діяти з 23:00 по 05:00 год. В цей період громадянам забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.