З 19 червня котельню на вул. Київській зупинено на ремонтний період

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у місті тривають ремонті роботи та підготовку котелень і мереж теплопостачання до нового опалювального сезону.

З 19 червня по 5 липня (17 днів) на ремонтний період зупинено роботу котельні на вул. Київській. Відповідно у цей час послуга із постачання гарячої води громадянам тимчасово не надаватиметься.

Адміністрація комунального підприємства перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів ставитися із розумінням до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня Будинки, які обслуговуються даною котельнею Котельня вул. Київська вул.15 Квітня, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 вул. 15 Квітня, 37, 39, 41, 43, 45 вул. 15 Квітня, 1, 3, 3-Б, 5, 5-Б вул. 15 Квітня, 7, 9 вул. Київська, 1, 3, 5, 7, 9, 11 вул. Київська, 16,18 вул. Київська, 4, 8, 10, 12, 14 вул. Братів Бойчуків, 1, 1-А, 17 вул. Братів Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 бульв. Пантелеймона Куліша, 8, 10 бульв. Пантелеймона Куліша, 1, 3 ,4 вул. Василя Симоненка, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 вул. Василя Симоненка, 1, 3, 5 вул. Леся Куpбаса, 2, 4, 6 вул. Леся Куpбаса, 5, 9, 11 бульв. Вишневецького, 3,5,7 бульв. Вишневецького, 2, 4 вул. Полковника Моpозенка, 1, 3, 5, 7 вул. Володимира Великого, 3, 5, 7 вул. Володимира Великого, 4, 6, 10 вул. Богдана Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 вул. Мирона Тарнавського, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 вул. Мирона Тарнавського, 2, 4 вул. Любомира Гузара, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,15, 17 вул. Олександра Смакули,1 вул. Захисників України, 1, 2, 3, 5 просп.Злуки, 53, 55, 57 ЦТП вул. Мирона Тарнавського, 1, 3, 5 вул. Мирона Тарнавського, 8 вул. Любомира Гузара, 10, 12 просп. Злуки, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43