До 10 липня буде ускладнений рух на проспекті Степана Бандери

До 10-го липня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття, на проспекті Степана Бандери тимчасово ускладнено рух транспорту.

На місці проведення робіт встановлено тимчасові дорожні знаки відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху.

Слідкуйте за дорожньою обстановкою, не порушуйте вимог дорожніх знаків, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Врахуйте зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.