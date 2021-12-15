Обережно, шахраї! На Тернопільщині під виглядом працівниць газової служби ходять злодії

Співробітники Тернопільського районного управління поліції вживають заходів для розкриття злочину та застерігають краян не впускати в помешкання незнайомців.

Як встановили правоохоронці, до 84-річної жительки Тернополя додому прийшли дві жінки, які представилися працівницями газової служби. Вони повідомили, що перевіряють справність газового обладнання та перепитали з ким проживає господиня.

Почувши, що одна, напросилися всередину квартири. Візитерки всіляко відволікали увагу тернополянки. В той час, як одна зі зловмисниць спілкувалася з нею на кухні, її спільниця викрала усі заощадження пенсіонерки – понад 26 000 гривень.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що псевдопрацівниці газової служби того ж дня намагалися проникнути ще до однієї квартири. Проте тернополянка їх не впустила і зателефонувала до поліції.

Одній зі зловмисниць на вигляд 25 років, іншій – близько 50. Їх розшукують. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці звертаються до краян бути обачними. У людей, які представляються працівниками різних служб, вимагайте показати посвідчення.

Особливо застережіть від таких випадків своїх родичів, сусідів похилого віку. Накажіть не розмовляти з невідомими їм людьми та у жодному випадку не впускати їх в помешкання. У разі сумнівної ситуації, коли бачите незнайомих осіб, які ходять по квартирах, телефонуйте на лінію 102.