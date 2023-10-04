З 5 жовтня буде частково перекрито рух транспорту на вул. Замковій

У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбусної лінії з 5 жовтня по 17 листопада буде частково перекрито рух транспорту на вул. Замковій. Рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Оскільки будуть проводитися роботи із залученням спеціалізованої техніки, тож деколи рух транспорту може бути перекрито повністю.

Громадський транспорт даною вулицею курсуватиме без змін.

На період виконання робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.