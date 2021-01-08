11:01 | 8.01.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

В Україні 

Особливі традиції і прикмети другого дня Різдва – на свято Богородиці

Irena 0 Views Прокоментуй!

8 січня, на другий день Різдва Христового, у православній церкві святкують дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса. День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки на честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). Цього дня день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя.

Тому цього дня також вшановують Йосипа Обручника і брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом із батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса під час втечі в Єгипет, – пише ТСН.

Які традиції на свято

В народі це свято називали просто: Богородиці. Вважалося, що це свято для жіноцтва навіть важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. У народі вірили: якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть у разі крайньої потреби, працюватимуть цього дня, то в них народиться дитина з фізичними вадами.

На Богородицю починали колядувати й жіночі ватаги. У народі 8 січня називають “жіночими кашами”. Це свято породіль і бабок-повитух. Також 8 січня жінки беруть ложку, ходять в гості і їдять кашу, яку господарі будинку (як правило, родичі та друзі) спеціально готують для такого випадку. У свято часто грають на музичних інструментах, розважаються і веселяться.

Що не можна робити

Не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в родині хтось повіситься.

Не можна готувати і їсти кисіль – це до небіжчика.

Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і добробут.

8 січня ворожіння на врожай і шлюб – правдиві.

Потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.

День ангела святкують: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія, Валерія.

Народні прикмети на 8 січня

Якщо цього дня буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.
Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
Зграї ворон літають над головою – чекай на хуртовину.
Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.
Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекайте на морози.

Сьогодні також святкують День обертання Землі. 8 січня 1851 року французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнений свинцем латунний куля з вершини Пантеону в Парижі.

Що сталося цього дня

1198 — початок понтифікату Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216).

1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.

1570 — Іван Грозний з військом увійшов до Новгорода і почав винищення населення міста.

1656 — у нідерландському місті Гарлем вийшов перший номер газети “Гарлемський вісник”, яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні.

1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.

1889 — учений Герман Голеріт із Нью-Йорка запатентував табулювальну машину, яка була використана під час перепису населення в країні.

1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав чорношкірої більшості.

1919 — в с. Ясіня Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершилася» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки.

1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.

1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим президентом П’ятої республіки (1958—1969).

1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.

2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія “хрещення” морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *