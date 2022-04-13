На Тернопільщині почали документувати покази людей, які пережили звірства росіян

На Тернопільщині почали документувати свідчення людей, які пережили звірства росіян у тимчасово окупованих ними містах.

Про це на брифінгу ради оборони розповів начальник обласної Нацполіції Олександр Богомол.

За його словами, лише за одну добу отримали близько 15 звернень від внутрішньо переміщених людей про жахливі речі, що їм довелося пережити.

«МИ все це документуємо. XXI століття, ми розуміємо, що в майбутньому це буде доказами у відповідних інстанціях, коли Україна буде позиватися до цих злочинців. Звертаюся повторно: поліція готова в будь-який момент виїхати, задокументувати, зібрати необхідні докази, надати інформацію в прокуратуру для подальшого використання в судах. Тому, люди, не соромтеся, говоріть!», – закликав Олександр Богомол.

ТМЦ-Інфо