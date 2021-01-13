З понеділка, 18 січня, школи Тернополя йдуть на канікули

Другий тиждень локдауна у Тернополі школярі матимуть канікули. Про це сьогодні почали повідомляти у батьківських чатах касні керівники. Інформацію підтвердила і Ольга Похиляк.

Батьки не надто задоволені з такої ситуації, адже діти щойно мали канікули.

“З понеділка, 18 січня, школи Тернополя справді йдуть на канікули. Рішення прийнято у зв”язку з численними зверненнями батьків, які все ж таки хочуть, аби дитина отримувала знання наочно, тобто безпосередньо у шкільному класі, а не дистанційно. Врахували також той факт, що в Україні запроваджено локдаун. Канікули триватимуть до 24 січня. Це ті канікули, які мали бути у дітей у лютому, їх перенесли на 18-24 січня”, – зазначила Ольга Похиляк у коментарі Файне місто.