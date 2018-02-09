Про це повідомляє Телеканал ІНТБ. За його інформацією, з понеділка у школах Тернополя на тиждень призупиняють навчання. Садочки працюватимуть у звичному режимі. Цю інформацію телеканалу підтвердила начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк.

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8 лютого відбулося засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у Тернополі. За висновками комісії було прийнято рішення призупинити навчання з 10 до 17 лютого у всіх загальноосвітніх школах, спортивних, мистецьких школах та інших закладах позашкільної освіти.

Зі слів начальника управління освіти та науки Ольги Похиляк, на сьогодні вже п’ять шкіл закриті через підвищення рівня захворювання учнів на ГРВІ і надалі спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих.

У дошкільних навчальних закладах навчання триватиме. Проте кожного ранку будуть проводитися огляди дітей у цих установах медичними працівниками.

Окрім того, комісія зобов’язала у місцях масового скупчення людей ввести масковий режим, зокрема, у медичних закладах, а також посилити дезінфекцію транспортних засобів і приміщень.