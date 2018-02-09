У Тернополі трапилася смертельна ДТП

8 лютого близько 15-ї години на вулиці Микулинецькій зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та вантажівка ЗІЛ. Повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

Водій легківки загинув на місці. 9-річна дівчинка, яка перебувала у салоні автомобіля Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. За попередніми даними, водій Volkswagen порушив Правила дорожнього руху.

Патрульні здійснюють охорону місця ДТП. Усі обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.