Як відкрити перукарню: всі кроки до успіху

Ті, хто погано обізнані, як відкрити перукарню, поспішають і діють непослідовно, що призводить до провалу. Грамотні бізнесмени враховують будь-які деталі та розумно розпоряджаються коштами.

Покрокова інструкція

Щоб не розчаруватися в вибраній сфері й не потратити гроші даремно, варто зробити наступні дії.

Аналіз ринку

Невід’ємна частина плану, куди входить вивчення конкурентів чи специфіки сервісу певному регіоні. Не зібравши потрібну інформацію, ви не зможете скласти бізнес-план перукарні. Тому витратите час на те, щоб пройтися існуючими закладами, ознайомтеся з переліком послуг, подивіться, чи багато людей їх відвідує.

Створити унікальну торгову пропозицію

Ваш салон повинен чимось вигідно відрізнятися від існуючих. Можливо, він працюватиме тільки для жінок, а може, надаватиме особливі знижки на честь певних дат. Суперкреативні стрижки або колорування можуть стати візитною карткою салону. Можливо в створенні УТП допоможе тритментолог: спеціаліст, що лікує зовнішню частину волосу. Важливо зрозуміти, що є саме вашою особливістю, яка привабить відвідувачів.

Вибрати форму бізнесу

Визначається типом послуг, які ви маєте намір надавати. При відкритті звичайної перукарні можна обійтися простою реєстрацією ІП. Для надання косметологічних послуг потрібна ліцензія.

Яким має бути приміщення

Складаючи бізнес-план для перукарні, зверніть увагу на деякі особливості облаштування інтер’єру салону. Мінімальний метраж для одного крісла становить не менше 7 метрів, а якщо їх буде в 5 разів більше, то у робочій зоні знадобиться цілих 35 метрів вільної площі у робочій зоні.

Стильні інтер’єри приваблюють відвідувачів, тому варто вкластися у сучасний ремонт.

Також Вам знадобляться:

на кожне крісло – пара поличок для всього необхідного;

перукарські засоби: шампуні, бальзами, креми, лаки;

спеціальні перукарські крісла;

інструменти: ножиці, плойки, фени, гребінці;

великі настінні дзеркала – стільки ж, скільки крісел;

шафа для зберігання одягу;

обладнання для миття голови.

Підбір персоналу

Перш ніж відкрити перукарню з нуля, продумайте такий важливий пункт, як набір співробітників в салон. Враховуйте досвід кандидатів та вміння працювати з клієнтами. Рекомендується найняти вісім майстрів зі стрижок та фарбування, двох майстрів манікюру та педикюру. Також потрібен спеціаліст з масажу та професіонал у галузі нарощування. Можна приймати на роботу як новачків, які щойно завершили навчання, так і досвідчених майстрів.

Краще набирати тих, хто живе неподалік місця роботи — більше ймовірності, що співробітники не спізнюватимуться, тому що добиратися їм буде зручніше. Графік роботи має бути гнучким, щоб кожен у колективі був задоволений.

У вашому салоні має бути те, чого немає в інших перукарнях: незвичайна система знижок, акції, що оновлюються, привабливі пропозиції. Особливу увагу варто приділити впровадженні системи автоматизації. Дізнатися більше про запис клієнтів за допомогою ПО можна за посиланням https://appointer.ua/ru/zapis-onlain/. Від сервісу і якості послуг залежить імідж закладу та майбутнє його співробітників.

Маркетинг

Якщо ви впевнені в готовності кожної дрібнички, час запускати рекламу. Для швидкого росту клієнтської бази оголошення мають бути націлені на потенційну цільову аудиторію. В честь відкриття закладу можна запропонувати знижки. Для підтримання ефекту рекламні акції проводять час від часу.

Відкриття перукарні – хороше рішення як для бізнесменів-початківців, так і для тих, хто займається підприємницькою діяльністю багато років. Щоб отримати хороші фінансові дивіденди, варто продумати все до дрібниць.