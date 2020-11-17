«З вами майбутнє держави буде у гідних руках»: Володимир Труш зустрівся з найкращими студентами вишів Тернополя

З нагоди Міжнародного дня студентів голова обласної державної адміністрації Володимир Труш зустрівся з кращими студентами вищих навчальних закладів Тернополя. Всі вони отримують стипендії Президента.

«У цьому залі зібралися одні з найкращих – Президентські стипендіати. Ви показує приклад вашим друзям, на вас рівняються. І я впевнений, що ви – майбутня еліта нації: науковці, викладачі, громадські активісти, спортсмени, митці, волонтери. А найголовніше – чесні та порядні люди. З вами майбутнє держави буде у гідних руках. Президентська стипендія – це досягнення, яке заслуговує похвали та визнання. А щоб її отримати, потрібно докласти чимало зусиль. Але нехай це не буде самоціллю для кожного з вас. Не зупиняйтеся на цьому етапі, вчіться, шукайте, здобувайте. Адже студентські роки – найкращі. Тому використовуйте кожен день з користю, – зазначив Володимир Труш. – Я бажаю кожному з вас досягти мети і стати справжнім професіоналом своєї справи, яких так не вистачає сьогодні. А ми ще не раз почуємо ваші імена».

Голова Тернопільської обласної держадміністрації вручив студентам подарунки та побажав реалізації усіх їхніх планів. Також Володимир Труш запропонував студентам пройти практику в Тернопільській обласній державній адміністрації студент та задуматися про державну службу. Адже саме молодь, студенти творять майбутнє нашої країни.