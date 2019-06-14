Новини Тернополя 

Завтра на Тернопільщині готуватимуть найбільшу піцу України

Irena 0 View Прокоментуй!

Як повідомили журналістів Чортків.ОНлайн, завтра, у суботу, 15 червня, вперше  на Тернопільщині відбудеться фестиваль піци.

Заявлено також встановлення рекорду України з випікання найбільшої у діаметрі піци. Готуватиме її чортківчанин Віталій Колошиць, який під час цьогорічного чемпіонату ввійшов у сотню найкращих піцайоло світу, а також його колеги по кухні.

На фестивалі ми запросили представників національної збірної України по флайрінгу. Також чемпіонів України із піца-акробатики будуть робити одяг із тіста.- розказував Віталій та згідно з афішею:

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