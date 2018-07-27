З вулиць Тернополя демонтують кіоски в вигляді кухлів

Місто по-трохи очищують від торгових МАФів. Цього разу взялися за торгові приміщення у вигляді кухля. Причина — у підприємця немає документів, які б дозволяли розміщення кіоска.

Зокрема, 26 липня забрали такий МАФ з вул. М. Шептицького. На черзі — такі ж об’єкти і за восьми іншими адресами, зокрема з вулиць Б. Хмельницького, В. Громницького, Кн. Острозького, Білогірської, Слівенської, Живова та з парку ім. Тараса Шевченка.

Фото з сайту Тернопільської міської ради.