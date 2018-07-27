Деталі Тернополя. Розглядаючи балясини впритул

Сходи настільки буденна частина внутрішнього простору будинку, що іноді їх навіть не помічаєш. Зрештою, коли йдеться про сходи багатоповерхівки, в тому нема нічого дивного.

Варте уваги починається тоді, коли говоримо про сходи старих кам’яниці.

Такі вартують вглядання й розглядання. Не відірвеш погляду ні від з’єднувальних елементів, ані від стовпцsd, ані від перил — всі ці елементи настільки продумані й ретельно виготовлені, що викликають захоплення.

Анна Золотнюк.