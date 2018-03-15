Новини Тернополя 

З якою метою тернопільський університет відвідала освітянка з Еквадору?

Irena 30 Views Прокоментуй!

13 березня Тернопільський національний технічний університет із робочим візитом відвідала президент Фундації EuroLatinaProgreso (Еквадор) пані магістр Марія Енкірета Рейес.

Під час її зустрічі із першим проректором Миколою Митником, проректором з міжнародного співробітництва Тетяною Вітенько та директором Центру міжнародної освіти Богданом Ковалюком обговорено перспективи навчання в університеті громадян Еквадору.

Враховуючи спільну зацікавленість сторін у налагодженні співпраці між Фундацією EuroLatinaProgreso (Еквадор) та Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя сторони підписали Меморандум про наміри у розвитку міжнародної освітньої та наукової співпраці й Договір про співпрацю з відбору та направлення громадян Еквадору для навчання та отримання інших освітніх послуг в університеті.

У ході візиту пані Марія Енкірета Рейес відвідала музей університету, гуртожиток та спортивно-оздоровчий комплекс «Політехнік». Ознайомившись із експозицією музею Івана Пулюя, гостя була вражена, дізнавшись про цікаві й маловідомі факти із життя видатного вченого, фізика й електротехніка, чиє ім’я носить університет, повідомляє прес-служба вишу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *