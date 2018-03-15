З якою метою тернопільський університет відвідала освітянка з Еквадору?

13 березня Тернопільський національний технічний університет із робочим візитом відвідала президент Фундації EuroLatinaProgreso (Еквадор) пані магістр Марія Енкірета Рейес.

Під час її зустрічі із першим проректором Миколою Митником, проректором з міжнародного співробітництва Тетяною Вітенько та директором Центру міжнародної освіти Богданом Ковалюком обговорено перспективи навчання в університеті громадян Еквадору.

Враховуючи спільну зацікавленість сторін у налагодженні співпраці між Фундацією EuroLatinaProgreso (Еквадор) та Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя сторони підписали Меморандум про наміри у розвитку міжнародної освітньої та наукової співпраці й Договір про співпрацю з відбору та направлення громадян Еквадору для навчання та отримання інших освітніх послуг в університеті.

У ході візиту пані Марія Енкірета Рейес відвідала музей університету, гуртожиток та спортивно-оздоровчий комплекс «Політехнік». Ознайомившись із експозицією музею Івана Пулюя, гостя була вражена, дізнавшись про цікаві й маловідомі факти із життя видатного вченого, фізика й електротехніка, чиє ім’я носить університет, повідомляє прес-служба вишу.