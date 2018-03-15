Добровольці та військовослужбовці пройшли урочистим маршем по Театральному майдані (фото)

15 березня у місті Тернопіль відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення Дня добровольця. Цей день присвячений тим, хто чотири роки тому не побоявся взяти в руки зброю і піти боронити рідну землю, та всім, хто протягом вже кількох сотень років завжди, коли виникає загроза для нашої України, сміливо йде в бій за її цілісність та незалежність. У заходах взяли участь добровольці, військовослужбовці, силовики, а також представники пожежно-рятувальної служби. Спільним урочистим маршем пройшли вони по Театральному майдані міста, віддавши шану героям, що загинули за Батьківщину, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Привітав усіх присутніх голова Тернопільської облдержадміністарції Степан Барна, наголосивши, що цей день став символом справжнього об’єднання людей «доброї волі», які боронять рідну землю від ворога.

Всім, хто проявив себе у захисті суверенітету та державної цілісності України, вручили нагороди та відзнаки. На адресу героїв линули слова подяки. Було відзначено, що добровольці сьогодні добре інтегровані у Збройні сили України та виконують вагомі військові завдання. А День добровольця є символом злагодженості та єдності всіх, хто в той чи інший спосіб долучився до захисту України.

Присутні молилися за мир, та хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто загинув, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави.