Управління Держпраці розпочало розслідування нещасного випадку, який стався на підприємстві ТОВ «Тернопільбуд»

Управлінням Держпраці у Тернопільській області розпочато розслідування нещасного випадку, який стався 14 грудня 2017 року о 19 год. 07 хв. на підприємстві тернопільського комбінату «Будіндустрія» ТОВ «Тернопільбуд».

За попередніми даними, у пропарочній камері стався вибух, внаслідок якого зірвало покриття камери і зруйновано частину даху бетоноформувального цеху. Під завалами опинився один працівник – оператор парогазогенератора. Потерпілого вивільнили з-під завалу та госпіталізували. Характер травми – політравма, забій правої нижньої кінцівки.

Остаточні обставини та причини нещасного випадку відповідно до Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві з’ясує комісія Управління.

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