За добу — 30 нових: де на Тернопільщині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 29 липня

Станом на 29 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2852 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2606 випадків – дорослі, 246 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1738 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2138, з яких 765 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 35 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1373 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 750 (220 одужало, 2 летальних);

– Бережанський район – 92 (37 одужало, 2 летальних);

– Борщівський район – 20 (17 одужало);

– Бучацький район – 120 (90 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 84 (46 одужало);

– Заліщицький район – 68 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 155 (95 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 30 (20 одужало);

– Козівський район – 72 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 444 (406 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 125 (79 одужало);

– Монастириський район – 250 (207 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 28 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 10 (5 одужало, 2 летальних);

– Теребовлянський район – 45 (22 одужало);

– Тернопільський район – 190 (99 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 143 (77 одужало);

– Шумський район – 226 (182 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 17 осіб

✅проведено 281 дослідження методом ПЛР.

✅проведено 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 позитивних результатів не виявлено.

✅підтверджено 30 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (10 осіб) ⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Лапшин – 1 ⭕️Кременецький район (2 особи):

• с. Хотівка – 1

• с. Підлісці – 1 ⭕️Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Коржківці – 1 ⭕️Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 2

• с. Ріпенці – 1 ⭕️Тернопільський район (3 особи):

• смт. Велика Березовиця – 1

• с. Велика Лука – 1

• смт. Великі Бірки – 1 ⭕️Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Слобідка – 1 ⭕️Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1 Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”