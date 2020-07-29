Цього тижня у Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” виставили на продаж саморобну гру “Швидка шайба”.

Як розповів директор школи-ліцею Олександр Остапчук, спосіб, як зробити гру, знайшли в інтернеті.

Зараз готові до продажу десять таких ігор, – зазначив Олександр Остапчук. – Гра дуже цікава, розвиває емоційний інтелект, дозволяє пізнати емоції партнера по грі, впливає на швидкість реакції. У цю гру в нас грають і вчителі.

Вартість “Швидкої шайби” — 300 гривень.

Зміст цієї гри полягає в тому, що треба якомога швидше переправити фішку через спеціальний отвір за допомогою гумки. В кого не залишиться жодної фішки – той переміг.

Нагадаємо, раніше у цій школі продали парту і стілець, які отримали в подарунок з-за кордону, а також саморобне мило.