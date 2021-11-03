За кілька днів Тернопільщина може потрапити до «червоної» зони

За останні дві доби в Тернопільській області зростає рівень госпіталізацій. Якщо так буде продовжуватися і надалі, то вже за кілька днів регіон потрапить до «червоної» карантинної зони.

Про це на брифінгу щодо епідситуації в області розповів очільник Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

Наразі в області на ковід хворіє понад 10 тис. людей. Лише за минулу добу коронавірус підтвердили в 627. За вчора 16 пацієнтів померли через ускладнення ковіду.

Як розповів очільник області, заповненість лікарняних ліжок з підведеним киснем становить 58%, при встановленій межі у 65%.

Для госпіталізованих пацієнтів за штамом Дельта – найбільш поширеним в області – потрібно приблизно в 5 разів більше кисню, ніж при звичайній формі коронавірусу, пояснив Труш.

«Вчора в область привезли 12 тонн кисню, це дасть можливість ще 2 дні продовжити лікування пацієнтів. Запасів вистачає», – запевняє Труш. Хоча тут таки й пояснює ситуацію: 19 медзакладів області, залучених до лікування ковід-пацієнтів, уклали договори з Львівським хімзаводом щодо постачання кисню.

«Він забезпечує всю західну Україну та частину центральної. Потужності заводу не дозволяють йому покривати потреби всіх медзакладів вчасно, тож бувають відтермінування або перебої з постачанням. Але ситуацію тримають на контролі», – каже очільник області.

Тим часом Тернопільщина вже другий день поспіль має перевищення показників щодо рівня госпіталізації (61,1 за 1 листопада і 60 – за 2 листопада, при нормі не більше 60 на 100 тис. населення – авт.).

«Це означає, якщо сьогодні ситуація погіршиться, то вже з понеділка або й з суботи ми можемо бути в «червоній» зоні, – пояснює Труш. – Якщо це трапиться, то громадяни без ковід-сертифікатів не зможуть ні заходити в адмінбудівлі, ні в магазини.

Як розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної адміністрації Ольга Ярмоленко, в області вже розгорнули 20 лікувальних закладів для ковід-пацієнтів.

«Це 2 тисячі ліжок. Понад тисяча вже зайняті пацієнтами в стаціонарах. Із розгорнутих 150 реанімаційних ліжок зайняті вже 138», – наводить цифри Ярмоленко.

За її словами із 600 щоденних звернень щодо екстреної допомоги, половина припадає на «ковідних» пацієнтів.

При цьому на уточнення журналістки ТМЦ.ІНФО, скільки з госпіталізованих пацієнтів становлять вакциновані, Труш відповів, що мізер.

«В лікарнях зараз перебуває 1 164 пацієнти з ковідом. З них вакцинованих – 1,5%. Вакциновані не потрапляють в лікарні. Вакцинованим кисень не потрібен. Вакциновані, як правило, виживають всі», – прокоментував ситуацію Володимир Труш.

ТМЦ.ІНФО