Суд виніс вирок вандалу, котрий пошкодив на Микулинецькому кладовищі сорок могил

Тернопільський міськрайонний суд засудив до п’яти років обмеження волі 43-річного уродженця Херсонщини. Чоловік пошкодив родинні склепи та надгробні плити на кладовищі в Тернополі.

Нагадаємо, уночі з 13 на 14 квітня та із 17 на 18 квітня невідомий пошкодив близько сорока могил. Він викрав круглі металеві та бронзові ручки з надгробних кришок і гранітних оздоблювальних плит

Відомості по даному факту слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно частини 3 статті 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами працівники карного розшуку вийшли на слід ймовірного злодія. Ним виявився уродженець Херсонської області, котрий переїхав на Тернопільщину до знайомої. Крадіжкою металу з могил вирішив підзаробити на життя. Розповів, що викрадені металеві вироби розділив на дві частини: одну частину мав намір здати в пункт прийому металу одразу, а іншу частину викраденого мав намір здати в подальшому, тому переніс її та сховав поблизу залізничної станції у Тернополі. Однак здати їх не встиг і всі були виявлені у нього правоохоронцями.

Проте реалізувати крадене він не встиг. Усі речі, а це більше 20 кілограм кольорових металів, вилучили правоохоронці.

Дослідивши матеріали справи, суд не побачив щирого каяття в діях обвинуваченого та активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

А відтак визнав його винуватим у вчиненні наруги над могилами і присудив 5 років обмеження волі.