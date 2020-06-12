За понад дві години роботи між церквою та входом до парку Національного відродження тернополяни назбирали майже півсотні мішків сміття

5 червня о 16.00 біля церкви парафії св. Івана Богослова (УГКЦ), що на проспекті Злуки, 14, зібралися тернополяни елегантного віку. У масках, рукавицях та… з мішками для сміття. Жартують, навіть сонце на їхньому боці, бо цілісінький день хмарилось, а ото вигулькнуло.

Кілька хвилин на оргмоменти і спільно з головою правління БФ «Єднанання поколінь» Леонідом Бицюрою, а також екоактивістом Олегом Галамаєм, очільником ГО «Сильна Галичина» Володимиром Петришиним та екосвідомими тернополянами, котрі відгукнулися на запрошення до толоки, беруться до роботи.

Фронт робіт: територія між церквою та входом до парку Національного відродження.

За понад дві години роботи назбирали майже півсотні мішків сміття. Найбільше, оповідають, пляшок з-під спиртного, шприців, поліетилену.

«Якось ми прибирали в Острівському лісі, то зібрали там понад сотню мішків сміття», – пригадує Денис.

На оголошення про толоку вони із приятелем натрапили в інтернеті й одразу вирішили долучитися до доброї справи. «На жаль, люди частіше смітять, ніж прибирають, – констатує хлопець. – Вони просто не розуміють, якої шкоди завдають природі своєю байдужість та лінню».

Екологія і турбота про навколишнє середовище – теми, що поєднують покоління, переконані учасниці соціальної ініціативи «Єднання поколінь» пані Ніна й Людмила.

«Спільно з молоддю ми сьогодні попрацювали на славу, – кажуть жіночки. – Отримали купу задоволення і від спілкування, і від результату роботи, тож почуваємось найщасливішими бабусями в Тернополі».

Жінки розповідають: темі екології у соціальній ініціативі приділяють значну увагу. Тож такі толоки – вже добра традиція. А ще – екомарафони та різноманітні заходи, спрямовані на розвиток екологічної культури.

«Людина, котра хоч раз у житті поприбирає ліс, сквер чи парк, більше ніколи не смітитиме, – переконаний Леонід Бицюра. – А це і є нашою головною місією».

…Толоку завершили започаткуванням у Тернополі екологічної естафети. Учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» передали її іншій групі активних файномістян. Віримо, що естафету цю підхоплять якомога більше небайдужих та екосвідомих. Тож далі буде…



