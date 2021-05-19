Села Тернопільщини підключають до оптичного інтернету
Першим в області проектом Мінцифри скористається село Чорний Ліс Залозецької громади. Населений пункт уже отримав підтвердження участі в програмі.
До швидкісного інтернету першочергово підключатимуть соціальні об’єкти. Їх у Чорному Лісі три – школа, амбулаторія та клуб.
– У планах Мінцифри покрити 95% території широкосмуговим якісним інтернетом. Цьогоріч на під’єднання сіл до швидкісного інтернету держава витратить 500 млн грн, – розповідає директор КП «Тернопільський інформаційно-аналітичний центр» Олександр Терещенко.
Підключення до мережі відбуватиметься за кошти субвенції. До 2022 року провайдери надаватимуть послугу соціальним об’єктам безоптатно.
Крім того, тут встановлять роутери з відкритим доступом, тож послугою зможе скористатися і місцеве населення.
– Про можливість підключитися до оптичного інтернету нам повідомили в Тернопільській облдержадміністрації. Ми подали заявку на два населених пункти, у яких були проблеми з комунікацією – Чорний Ліс та Тростянець. Пройшли відбір. Наступним етапом стане проведення тендерів, – зазначила заступник голови виконавчого комітету Залозецької селищної ради Олена Колісник.
Місцеві мешканці новині про підключення до швидкісного інтернету радіють. Кажуть, що без нього важко, адже не можуть зв’язатися з рідними.
А ще відсутність мережі ускладнює навчальний процес.
– Сьогодні дітей важко зацікавити, тому нам доводиться брати комп’ютери додому, завантажувати матеріали, – розповідає завідувач школи села Чорний Ліс Анна Гершон. – А на уроки інформатики учні змушені їздити у сусіднє село. Прикро, тому що у нас є і техніка, і вчителі відповідної кваліфікації, але без інтернтету вивчати інформатику неможливо.
Загалом підключення до швидкісного інтернету на Тернопільщині потребує пів сотні населених пунктів.