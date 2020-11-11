За рішенням Верховного Суду тернопільський підприємець сплатить 96 тисяч гривень штрафу за порушення вимог законодавства про працю

96 тисяч гривень до державного бюджету України за порушення вимог законодавства про працю заплатить тернопільський підприємець. Таке рішення винесла колегія суддів Верховного Суду України.

У вересні 2017 року головні державні інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області на підставі звернення провели позапланову перевірку фізичної особи-підприємця у місцевому універмазі. Так, під час заходу державного контролю зафіксовані порушення законодавства про працю, зокрема, інспектори виявили двох працівників, з якими не оформлені трудові відносини належним чином. За результатами перевірки уповноважена особа Управління винесла постанову про накладення фінансових санкцій на підприємця у сумі 192 тисячі гривень.

Судами першої та апеляційної інстанції позовні вимоги задоволено частково та встановлено, що підприємець допустив до роботи одного неоформленого працівника, за якого йому доведеться сплатити штраф у сумі 96 тисяч гривень.