В Україні вводять карантин вихідного дня

Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні. Уряд підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 до 30 листопада 2020 року.

Таким чином вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожного уїк-енда.

Забороняється: робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Лишаються працювати продуктові магазини, аптеки, АЗС, об’єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами; фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.