У Тернополі викрали арматури на 3,7 мільйони

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, що викрали будматеріали на суму 3,7 млн грн (ч. 5 ст. 185 КК України).

За версією слідства, 4 місцевих жителів у березні-квітні 2021 року викрали будівельну арматуру загальною вагою понад 130 т вартістю 3,7 млн грн з території будівельного майданчика зі спорудження Палацу спорту на просп. Злуки. Користуючись тим, що будівництво певний час не велося через відсутність фінансування, крадії проникали на територію будмайданчика, видаючи себе за працівників підрядної організації. Вони вивозили будівельні матеріали за допомогою спеціальної техніки і вантажівок й реалізовували товар за зниженими цінами підприємцям сусіднього регіону.

Розслідування здійснювали слідчі поліції. Прокурори заявили цивільний позов до обвинувачених на суму 3,7 млн грн в інтересах замовника будівництва – КП «Тернопільський міський стадіон».

Розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Тернопільським міськрайонним судом.