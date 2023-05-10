За смертельну ДТП відповідатиме 29-річна водійка

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, у суді відповідатиме 29-річна жителька Теребовлянського району.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області довели причетність жінки до автопригоди та скерували справу до суду.

Нагадаємо, що підозрювана 28 січня о 17:45, керуючи автомобілем CITROEN C1, у смт. Дружба збила чоловіка. Слідство встановило, що жінка не стежила за дорожньою ситуацією, відволіклася і не помітила, що на нерегульований пішохідний перехід вийшов чоловік. Кермувальниця не встигла загальмувати та збила пенсіонера.

88-річного чоловіка з важкими травмами госпіталізували до лікарні. Проте врятувати йому життя медикам не вдалося. 31 січня він помер.

Підозрювана провину визнала. Слідчі під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.