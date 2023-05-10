18:15 | 10.05.2023
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Новини Тернополя 

До Тернополя прибув евакуаційний потяг з хворими переселенцями

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До Тернополя прибув черговий евакуаційний потяг з переселенцями, які потребують медичної допомоги. Людей привезли з Краматорська та Слов’янська. Це пацієнти лікарень, які розташовані близько до лінії фронту.
Через війну медзаклади не можуть надати належну допомогу, тому пацієнтів евакуйовують. Їх розподілять в лікарні Тернопільщини для подальшого лікування.
У потязі також перебуває знімальна група британського видання “The Times”, які створюють унікальні матеріали для висвітлення в себе на батьківщині.

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