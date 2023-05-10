До Тернополя прибув евакуаційний потяг з хворими переселенцями

До Тернополя прибув черговий евакуаційний потяг з переселенцями, які потребують медичної допомоги. Людей привезли з Краматорська та Слов’янська. Це пацієнти лікарень, які розташовані близько до лінії фронту.

Через війну медзаклади не можуть надати належну допомогу, тому пацієнтів евакуйовують. Їх розподілять в лікарні Тернопільщини для подальшого лікування.

У потязі також перебуває знімальна група британського видання “The Times”, які створюють унікальні матеріали для висвітлення в себе на батьківщині.