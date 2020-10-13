«Павло Лосик – перший голова, який зробив порядок в Копичинцях» – кажуть жителі міста

Голова Копичинецької ОТГ Павло Лосик прозвітував перед громадою про роботу за рік.

Члени громади мали можливість долучитися також до перегляду онлайн трансляції звіту і поставити свої запитання. Люди задоволені тим, як змінилося місто за останніх 5 років роботи Павла Степановича.

«Всі попередники жалілися, що немає грошей. Він ні разу не жалівся, навіть сьогодні у виступі. Гроші, як він говорить, треба знаходити, і їх вкладати у виробничі процеси в місті. Його роботу видно. Це людина від природи обдарована даром зробити щось добре для людей», – зазначив житель Копичинець Клим Васильович.

Людям подобається, що голова ОТГ не лише керує справами громади, а й активно долучається до втілення власних проектів.

«Відколи він прийшов міська рада є зроблена. Міст, який тримався на одній опорі – також зробив. Це все заслуга його. Парк робився – він лавки заливав. Де ви таке бачили, щоб голова лавки заливав? Він вбирався в гумаки – ми чистили став. З тих всіх голів, що у нас були, це один Лосик найперший зробив порядок», – каже жителька Копичинець Марія Стрижак.

Гідно оцінює роботу Павла Лосика і його колега – міський голова Копичинець 1994-1998 років Ярослав Білиця. Про якого, до слова, також згадують лише добре жителі міста.

«Бути на такій посаді – дуже складно, це робота з раннього ранку і до пізньої ночі. Але Павлу Степановичу вдається змінювати Копичинці. Починаючи з тротуарів, починаючи з доріг, освітлення – йому вдається робити це все. Завдяки його старанням, його зв’язкам, йому вдається все робити», – підкреслив Ярослав Білиця.

З величезною підтримкою громади Павло Лосик знову йде на вибори і готовий завершувати розпочаті справи, адже проектів заплановано чимало.

«Багато нам вдалося зробити, і в освіті, і у благоустрої міста і сіл громади. Але ще більше планів попереду. У нас є багато напрацювань, уже готова проектно-кошторисна документація на перекриття аварійного даху школи села Яблунів, також на реконструкцію системи опалення 2-ої школи, проект реконструкції гімназії дуже масштабний – перекриття даху, заміна вікон і дверей, ремонт класів, також готуємося провести реконструкцію перехрестя, центральної площі, яка стане окрасою нашого міста. Роботи попереду багато. Тому я балотуюся на голову Копичинецької ОТГ від партії «Довіра». Оскільки Микола Володимирович Люшняк очолює цю партію і ми вже довгий час працювали з ним. Саме завдячуючи йому нам вдалося дуже багато зробити в Копичинцях. На місці ми не стояли, крок за кроком робимо щось і робитимемо далі», – зазначив голова Копичинецької ОТГ Павло Лосик.