На Тернопільщині за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ збільшиться майже удвічі!

За результатами моніторингу захворюваності на грип та ГРВІ, епідемічна ситуація у Тернопільській області нестійка та потребує уваги. Про це повідомили у Тернопільському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України. За прогнозами медиків, кількість хворих збільшиться майже удвічі, порівнюючи з попереднім тижнем.

Станом на 8 лютого показник захворюваності перевищує епідемічний поріг у Тернопільському районі на 45,6% (1332,9 випадків на 100 тисяч населення при епідпорозі 915,6), Теребовлянському районі – на 23,1% (525,6 випадків на 100 тис. населення при епідпорозі 427). Захворюваність у Тернополі та Підволочиському районі наближається до епідпорогу.

У зв’язку з захворюваністю на ГРВІ більше 20-30% школярів в окремих освітніх закладах призупинили навчальний процес. Зокрема закриті ЗОШ або окремі класи у Тернопільському, Зборівському, Кременецькому, Козівському, Шумському, Борщівському, Заліщицькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Чортківському, Теребовлянському районах. У Тернополі на карантині окремі класи ЗОШ №11, №2, №4 та Економічна початкова школа. Лабораторно підтверджено в області циркуляцію вірусів грипу А та В. За останні 2 тижні у 5 хворих виявлено РНК вірусу грипу В, в 1 хворого – РНК вірусу грипу А, в 3 хворих – РС-вірус. За рекомендацією МОЗ у Тернополі створено дозорні центри моніторингу захворюваності на грип та ГРВІ.