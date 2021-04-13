Почему люди носят часы: 5 необычных причин

Часы, которые ранее служили лишь ориентиром, сейчас напичканы разными полезными опциями. Теперь они уже не средство необходимости, а статусный аксессуар, часть стильного образа, показатель финансового благополучия.

Тем не менее, у каждого человека есть собственные причины носить часы. С помощью классификации, представленной консультантами компании-дистрибьютора брендовых часов в Украине Watches-Master, вы можете определиться, зачем вам циферблат на руке.

Коллекционирование

Любимое занятие аристократов. Благодаря множеству представленных на часовым рынке экземпляров по разной цене, каждый может собрать собственную коллекцию, в которой могут быть как швейцарские часы оригинал, так и ювелирные часы из золота, сделанные на заказ. Обычно это касается женских моделей, которые используются, скорее, как украшение.

Для особого случая

Прошли времена, когда люди носили одни и те же часы всю жизнь. Сейчас модели подбирают под образ, настроение и случай, следят за новыми линейками любимых брендов.

Большая коллекция разнообразных часов не редкость. Один человек может чередовать традиционные ходики на строгом черном ремешке с массивными дайверскими. Или носить на цепочке в специальном жилетом кармашке. Все зависит от случая.

“Можно официально обменять один хронометр премиум-класса на другую модель швейцарских часов”, — говорят в Watches-Master.

От себя добавим: на сайте компании размещен полный ассортимент новинок от топовых мировых брендов, чтобы вы могли сопоставить по характеристикам свою модель с другими.

Важен бренд

В наше время фирменность часов важнее внешнего вида и времени, которое они и без того показывают с точностью до миллисекунды. Для руководителей, бизнесменов, селебрити, политиков бренд — это в первую очередь демонстрация статуса и богатства. Обратите внимание на запястья по-настоящему известных личностей – на них обязательно будут часы ulysse nardin, Rolex, Chopard, Лонжин.

Для спорта

Сейчас производители часов выпускают аксессуары с усложнениями под конкретный вид спорта. Есть гоночные модели, где можно засечь время прохождения круга, “умные” цифровые часы измеряют практически все спортивные показатели: пульс, калории, высоту, скорость, количество пройденных шагов и т. д. Часы стали обязательным атрибутом спортивной экипировки, как форма и обувь.

Полезные усложнения

Распространенные модификации на механических часах — хронограф с секундомером и отображение фаз Луны. Но встречаются и необычные усложнения. Например, двойной часовой пояс для любителей путешествовать. Так перед вами и “домашнее” время, и актуальный час в конкретной локации.

Производители смарт-вотч пошли еще дальше и встроили в устройства функции, которые в принципе не свойственны часам – калькулятор, флешка, GPS-приемник, телефон, камера и даже телевизор.