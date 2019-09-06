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Забудови на Живова, 26 у Тернополі не буде, – Сергій Надал

Irena 0 View Прокоментуй!

Світлина від ДІЙ - Тернопіль.

“Гарантую, що будівництва без погоджень з людьми не буде”, – сказав міський голова Сергій Надал громадянам, які виступили проти спорудження гаражів на зелених насадженнях.

Сьогодні під стінами міської ради люди вимагали припинити будівництво на вулиці Живова, 26 біля заправки ОККО. Як зазначив мешканець будинку, раніше міська рада дала дозвіл на будівництво на цій ділянці гаражів. Тепер спритні власники переоформлюють дозволи, щоби будувати щось інше. Незважаючи на те, що це зелена зона.

Мер міста публічно пообіцяв, що будівництва не буде.

ДІЙ – Тернопіль

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