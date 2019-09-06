Апеляційний суд залишив без змін вирок засудженому за вбивство у парку Почаєва

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги захисника обвинуваченого Андрія Б. та прокурора на вирок Збаразького районного суду від 5 квітня 2019 року, яким його визнано винним за за ч.1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті людині (вбивство)) та засуджено до семи з половиною років позбавлення волі.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавленням волі.

Як встановлено судом, увечері 24 липня 2018 року між обвинуваченим та потерпілим, які у стані алкогольного сп’яніння перебували у парку імені Б. Хмельницького міста Почаїв Тернопільської обл., виник конфлікт. Після словесної перепалки та шарпанини Андрій Б. з метою відплати за неправомірні дії потерпілого розбив скляну пляшку та вдарив нею по шиї потерпілого, спричинивши смерть потерпілого.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, захисник обвинуваченого подала апеляційну скаргу, в якій просила вирок суду скасувати, а справу направити на новий розгляд у суді першої інстанції.

Прокурор в апеляційній скарзі просив вирок місцевого суду змінити через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, доводи обвинуваченого та його захисника, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційна скарга захисника обвинуваченого задоволенню не підлягає, оскільки наведені в ній доводи невинуватості Андрія Б. не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду.

Разом із тим, апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити з таким підстав. Вироком Кременецького районного суду від 17 серпня 2018 року Андрія Б. визнано винним за ч.2 ст. 186, ч. 1 ст. 296 та на підставі ст. 75 звільнено від відбування покаранням із застосуванням дворічного іспитового строку. 24 липня 2018 р. ним скоєно новий злочин (за ч.1 ст. 115 КС України) та вироком Збаразького районного суду від 5 квітня 2019 року засуджено до реального покарання. Відповідно до роз’яснень постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінальних покарань», у даному випадку принципу поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається, а кожний вирок виконується самостійно.

Таким чином, Андрія Б. слід вважати засудженим за ч.1 ст.115 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Ухвала Тернопільського апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена у суді касаційної інстанції.

Фото – прес-служби Тернопільського апеляційного суду

Прес-служба Тернопільського апеляційного суду